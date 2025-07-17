Агентство Winners о Кравцове: «Виталий не вел переговоров с «Ак Барсом» и не созванивался с Гатиятулиным. Подобные вбросы – очередная провокация»
Агентство Winners заявило, что Виталий Кравцов не ведет переговоры с «Ак Барсом».
Ранее появилась информация, что нападающий, в прошлом сезоне игравший за «Трактор», контактировал с «Ак Барсом».
«Виталий Кравцов не вел никаких переговоров с хоккейным клубом «Ак Барс» и не созванивался с главным тренером команды Анваром Гатиятулиным.
Эти заявления не соответствуют действительности. Подобные вбросы – очередная провокация, которая только мешает конструктивному ходу переговоров между Виталием и хоккейным клубом «Трактор».
Все обсуждения проходят в плановом режиме и в спокойной деловой обстановке», – сказано в сообщении агентства Winners, представляющего интересы игрока.
Кравцов не хочет работать с Гру, ему было бы интересно поиграть при Гатиятулине в «Ак Барсе» («ВсеПроСпорт»)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал агентства Winners
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