Агентство Winners о Кравцове: «Виталий не вел переговоров с «Ак Барсом» и не созванивался с Гатиятулиным. Подобные вбросы – очередная провокация»

Агентство Winners заявило, что Виталий Кравцов не ведет переговоры с «Ак Барсом».

Ранее появилась информация , что нападающий, в прошлом сезоне игравший за «Трактор», контактировал с «Ак Барсом».

«Виталий Кравцов не вел никаких переговоров с хоккейным клубом «Ак Барс» и не созванивался с главным тренером команды Анваром Гатиятулиным.

Эти заявления не соответствуют действительности. Подобные вбросы – очередная провокация, которая только мешает конструктивному ходу переговоров между Виталием и хоккейным клубом «Трактор».

Все обсуждения проходят в плановом режиме и в спокойной деловой обстановке», – сказано в сообщении агентства Winners, представляющего интересы игрока.

Кравцов не хочет работать с Гру, ему было бы интересно поиграть при Гатиятулине в «Ак Барсе» («ВсеПроСпорт»)