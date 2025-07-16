«Авангард» подпишет контракт с Потуральски в ближайшее время. Трансфер задерживается из-за технических моментов (Артур Хайруллин)

«Авангард» подпишет контракт с Эндрю Потуральски в ближайшее время.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, трансфер задерживается из-за технических моментов.

Ранее сообщалось , что 31-летний форвард ждет хоккейный инвентарь. Американские экипировщики не хотят делать комплекты формы и клюшек для хоккеистов, уезжающих в Россию.

В минувшем сезоне АХЛ Потуральски провел 59 матчей за фарм-клуб «Сан‑Хосе» и набрал 73 (30+43) очка, став лучшим бомбардиром регулярки.

В НХЛ форвард провел 3 матча за «Шаркс» и сделал 1 передачу.