«Авангард» подпишет контракт с Потуральски в ближайшее время. Трансфер задерживается из-за технических моментов (Артур Хайруллин)
«Авангард» подпишет контракт с Эндрю Потуральски в ближайшее время.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, трансфер задерживается из-за технических моментов.
Ранее сообщалось, что 31-летний форвард ждет хоккейный инвентарь. Американские экипировщики не хотят делать комплекты формы и клюшек для хоккеистов, уезжающих в Россию.
В минувшем сезоне АХЛ Потуральски провел 59 матчей за фарм-клуб «Сан‑Хосе» и набрал 73 (30+43) очка, став лучшим бомбардиром регулярки.
В НХЛ форвард провел 3 матча за «Шаркс» и сделал 1 передачу.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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