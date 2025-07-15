Агент Кузнецова про НХЛ: «Каждый день разговариваю с 2-3 клубами. Места есть – нужно угадать с тренером и командой. Варианты есть и в КХЛ»

Шуми Бабаев высказался о вариантах Евгения Кузнецова в НХЛ.

Ранее агент заявил , что хоккеист проведет следующий сезон в Северной Америке. Евгений Кузнецов уже играл в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину».

«Я постоянно разговариваю с командами. Каждый день разговариваю с двумя-тремя клубами, прощупываю то, что происходит, какие-то подписания.

Понимаю, что места есть, но нам просто нужно понять, не столкнуться... Он сейчас мотивирован, чтобы вернуться, показать то, на что он способен.

Нужно угадать с тренером и командой. Речь не идет о деньгах. Поэтому думаю, что команда будет.

При этом я понимаю, что варианты есть и в КХЛ . Команды спрашивают, вернется он или нет, пока я говорю отрицательно. Ну, не пока...

Надеюсь, наша идея о возвращении будет иметь место, и он продолжит карьеру», – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев .