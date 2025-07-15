Щитов о Кузнецове: «Очень бы хотел, чтобы он заиграл в НХЛ и вернулся на прежний уровень. Евгений может развернуть ситуацию себе в плюс»
Никита Щитов оценил возможность возвращения Евгения Кузнецова в НХЛ.
Ранее агент Шуми Бабаев заявил, что хоккеист проведет следующий сезон в Северной Америке.
Евгений Кузнецов уже играл в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину». В прошлом сезоне он выступал за СКА
«Евгений – очень хороший игрок.
Я бы очень хотел, чтобы он заиграл в НХЛ и вернулся на прежний уровень У него очень хороший талант, и при правильном отношении к делу у него все получится.
Кузнецов может играть в НХЛ. Он может развернуть всю эту ситуацию себе в плюс», – сказал бывший защитник и тренер «Лады» Никита Щитов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
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