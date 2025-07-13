Подколзин об отставке Ротенберга из СКА: «Не думал, что такой день вообще настанет. Я очень удивился. Столько времени был в системе клуба, она выстроена...»

Василий Подколзин заявил, что удивился из-за отставки Романа Ротенберга из СКА.

В это межсезонье Ротенберг был уволен с поста главного тренера СКА – вместо него клуб возглавил Игорь Ларионов. После этого Ротенберг вошел в совет директоров «Динамо».

– Тому, что Роман Борисович ушел, я очень удивился. Не думал, что такой день настанет вообще. Не ожидал, что такое может случиться.

Человек столько времени уже был в системе клуба и она выстроена… Но сейчас он будет в «Динамо». Думаю, что он не пропадет, что у него все нормально будет.

– В «Динамо» он будет так же развивать молодежь, как в СКА?

– Раз его назначили, у «Динамо» есть свой план и их устраивает тот вектор, который Роман Борисович проводил в СКА.

– Вы поддержали его после увольнения? Возможно, написали сообщение?

– Мы не общаемся. В последний раз мы виделись на «Матче года» в прошлый раз – поздоровались, поговорили, сфотографировались для болельщиков СКА.

В этом году еще не виделись, но, может, увидимся, – сказал нападающий «Эдмонтона» и экс-форвард СКА Василий Подколзин .

Роман Ротенберг: «Подколзин – лучший игрок мира в своем возрасте. Его можно сравнить с Макдэвидом»