Цыплаков, Достал, Виларди, Какко, Сэмберг, Ник Робертсон и еще 5 игроков НХЛ обратились в арбитраж по зарплате. Трое из них представляют «Виннипег»

Максим Цыплаков и еще 10 игроков НХЛ обратились в арбитраж по зарплате.

Полный список был опубликован Ассоциацией игроков НХЛ . В него вошли 11 игроков в статусе ограниченно свободных агентов, в том числе сразу три представителя «Виннипега».

Вратари: Лукаш Достал («Анахайм») и Арвид Содерблом («Чикаго »);

Защитники: Дилан Сэмберг («Виннипег»), Дрю Хеллесон («Анахайм»), Конор Тимминс («Баффало»), Джейден Страбл («Монреаль »);

Нападающие: Максим Цыплаков («Айлендерс»), Габриэль Виларди, Морган Баррон (оба – «Виннипег»), Каапо Какко («Сиэтл»), Ник Робертсон («Торонто»).

Отметим, что игроки по-прежнему могут вести переговоры со своими клубами и подписывать с ними контракты до начала слушаний.

При этом выбор арбитража лишает игрока права получать оффер-шит (предложение ограниченно свободному агенту от другой команды).

Ожидается, что слушания будут проходить с 20 июля до 4 августа. Согласно практике, большая часть игроков договаривается с клубами до начала процедуры.