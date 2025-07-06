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  • Цыплаков, Достал, Виларди, Какко, Сэмберг, Ник Робертсон и еще 5 игроков НХЛ обратились в арбитраж по зарплате. Трое из них представляют «Виннипег»
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Цыплаков, Достал, Виларди, Какко, Сэмберг, Ник Робертсон и еще 5 игроков НХЛ обратились в арбитраж по зарплате. Трое из них представляют «Виннипег»

Максим Цыплаков и еще 10 игроков НХЛ обратились в арбитраж по зарплате.

Полный список был опубликован Ассоциацией игроков НХЛ. В него вошли 11 игроков в статусе ограниченно свободных агентов, в том числе сразу три представителя «Виннипега». 

Вратари: Лукаш Достал («Анахайм») и Арвид СодербломЧикаго»);

Защитники: Дилан Сэмберг («Виннипег»), Дрю Хеллесон («Анахайм»), Конор Тимминс («Баффало»), Джейден Страбл («Монреаль»);

Нападающие: Максим Цыплаков («Айлендерс»), Габриэль Виларди, Морган Баррон (оба – «Виннипег»), Каапо Какко («Сиэтл»), Ник Робертсон («Торонто»). 

Отметим, что игроки по-прежнему могут вести переговоры со своими клубами и подписывать с ними контракты до начала слушаний.

При этом выбор арбитража лишает игрока права получать оффер-шит (предложение ограниченно свободному агенту от другой команды). 

Ожидается, что слушания будут проходить с 20 июля до 4 августа. Согласно практике, большая часть игроков договаривается с клубами до начала процедуры.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт Ассоциации игроков НХЛ
logoДилан Сэмберг
logoДжейден Страбл
logoНХЛ
logoМорган Баррон
logoНик Робертсон
logoЧикаго
logoТоронто
logoЛукаш Достал
logoАрвид Содерблом
logoАйлендерс
logoАнахайм
logoБаффало
logoМонреаль
logoКонор Тимминс
logoДрю Хеллесон
logoСиэтл
logoМаксим Цыплаков
logoГабриэль Виларди
logoКаапо Какко
logoВиннипег
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