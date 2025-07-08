«Колорадо» назначил экс-тренера «Сиэтла» Хэкстола ассистентом Беднара. При нем «Кракен» вышел в плей-офф в сезоне-2022/23

Дэйв Хэкстол назначен ассистентом главного тренера «Колорадо».

«Сиэтл» уволил специалиста весной 2024 года после того, как команда не вышла в плей-офф, заняв 12-е место в таблице Западной конференции.

Тогда «Сиэтл» впервые в истории уволил главного тренера. Дэйв Хэкстол – первый главный тренер в истории клуба, который дебютировал в НХЛ в сезоне-2021/22.

Во вторник пресс-служба «Колорадо » объявила о назначении Хэкстола на должность ассистента главного тренера Джареда Беднара .

С момента увольнения из «Сиэтла » канадец не возглавлял ни один клуб. За три сезона под его руководством «Кракен» одержал 107 побед при 139 поражениях, а также сумел выйти в плей-офф в сезоне-2022/23, где во 2-м раунде уступил «Далласу» (3-4). Тогда Хэкстол вошел в число финалистов премии лучшему тренеру сезона.

«Дэйв приносит с собой колоссальный багаж знаний и опыта работы за скамейкой и отлично впишется в штаб Джареда. Его тренерская карьера богата достижениями, и он станет ценным усилением для нашей команды», – заявил генеральный менеджер «Эвеланш» Крис Макфарленд.