Агент Кузнецова о СКА: «Когда Ротенберг давал играть, Евгений был продуктивен. Было тренерское решение, которое игрок не может обсуждать – поэтому он захотел уйти»

Агент Евгения Кузнецова назвал причины ухода игрока из СКА.

В 2024 году нападающий подписал четырехлетний контракт с армейцами, но покинул клуб после одного сезона. Хоккеист набрал 40 очков за 45 игр в минувшем чемпионате с учетом плей-офф.

«Евгений Кузнецов – это Евгений Кузнецов. Он и в КХЛ доказал, что он хороший хоккеист. Очко за игру в среднем – это очень хороший результат.

Если говорить о прошлом сезоне, то дело не в проблемах со здоровьем. Со здоровьем у Евгения все в порядке. Вопрос тренера.

Роман Борисович [Ротенберг] давал Евгению много игрового времени, и в тех матчах, в которых Кузнецов играл, он был продуктивен, он провел их на высоком уровне. Но был момент общей политики клуба.

Случается, что тренер видит состав сначала так, а затем иначе. У тренера сложилось впечатление об игроке, который пропустил часть чемпионата.

Было тренерское решение, которое игрок не может обсуждать. Поэтому Евгений захотел уйти из СКА. Это было его личное желание», – сказал агент игрока Шуми Бабаев .

Агент Кузнецова о КХЛ: «Он устал от Америки, нужна была перезагрузка. Тут Евгений стал очень по-спортивному злым и мотивированным»