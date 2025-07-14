Агент Кузнецова о КХЛ: «Он устал от Америки, нужна была перезагрузка. Тут Евгений стал очень по-спортивному злым и мотивированным»
Форвард провел прошлый сезон в составе СКА, вернувшись после 11 сезонов в Северной Америке. Сообщалось, что Кузнецов планирует вновь выступать в НХЛ.
«Евгению нужна была перезагрузка, потому что он устал от Америки. Предложения в НХЛ были, но он захотел вернуться в Россию.
Тут он не просто перезагрузился, а стал очень злым по-спортивному и мотивированным.
Он начал готовиться к новому сезону задолго до его старта. Скоро он приедет в Москву и примет участие в лагере с другими ребятами нашего агентства.
К началу сезона он подойдет в оптимальной форме, вопросов к нему как к хоккеисту не будет никаких», – сказал агент игрока Шуми Бабаев.
Бабаев о будущем Кузнецова: «Варианты в НХЛ есть, финансовый вопрос на первом месте не стоит. Ясность наступит в конце июля или начале августа, думаю»