Агент Кузнецова о КХЛ: «Он устал от Америки, нужна была перезагрузка. Тут Евгений стал очень по-спортивному злым и мотивированным»

Агент Евгения Кузнецова заявил, что игрок мотивирован снова играть в НХЛ.

Форвард провел прошлый сезон в составе СКА, вернувшись после 11 сезонов в Северной Америке. Сообщалось , что Кузнецов планирует вновь выступать в НХЛ.

«Евгению нужна была перезагрузка, потому что он устал от Америки. Предложения в НХЛ были, но он захотел вернуться в Россию.

Тут он не просто перезагрузился, а стал очень злым по-спортивному и мотивированным.

Он начал готовиться к новому сезону задолго до его старта. Скоро он приедет в Москву и примет участие в лагере с другими ребятами нашего агентства.

К началу сезона он подойдет в оптимальной форме, вопросов к нему как к хоккеисту не будет никаких», – сказал агент игрока Шуми Бабаев .

Бабаев о будущем Кузнецова: «Варианты в НХЛ есть, финансовый вопрос на первом месте не стоит. Ясность наступит в конце июля или начале августа, думаю»