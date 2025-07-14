Панарин о Гаврикове в «Рейнджерс»: «Любовь побеждает деньги. Это суперистория и супербренд, за который хочется выступать»

Артемий Панарин объяснил причину перехода Владислава Гаврикова в «Рейнджерс».

В начале июля российский защитник подписал семилетний контракт на 49 млн долларов с клубом из Нью-Йорка.

– Все говорили, что у Владислава Гаврикова были лучшие предложения, чем от «Рейнджерс», но он выбрал вас, потому что ты проявил себя очень здорово как переговорщик. Подтверди это или опровергни.

– Можно не отвечать на этот вопрос (улыбается)? Я не переговорщик, есть агенты. Да, мы дружим в целом неплохо достаточно. Любовь побеждает деньги!

– Но про ваш клуб он спрашивал перед подписанием?

– Это «Нью-Йорк Рейнджерс». Тут больше не нужно ничего говорить. Это суперистория, супербренд, за который хочется выступать. Не знаю, как кому, но нам с Владом точно, – сказал Артемий Панарин .

Панарин о 15:3 в «Матче года»: «Уровень за год немного изменился. Либо у КХЛ, либо у НХЛ. Тут каждый поймет по-своему»