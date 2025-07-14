Панарин о «Матче года»: «Хорошо, когда можно поиграть в хоккей и получить удовольствие. Люди могут посмотреть неплохой матч и помочь нуждающимся»

Артемий Панарин оценил популярность «Матча года» в России.

За счет пожертвований и прибыли от продажи билетов, организаторам матча российских звезд КХЛ и НХЛ удалось привлечь 30 млн рублей.

Средства будут направлены на поддержку детей и взрослых с ДЦП и другими двигательными нарушениями, а также на иные благотворительные цели.

– Когда придумывали этот матч, ты ожидал, что это выльется в то, что сейчас мы видим? Билеты улетели сразу же, несмотря на стоимость. Это то, к чему ты стремился?

– Сложно сказать о целях. Это матч, который я начинал делать еще три года назад. Он был просто благотворительным. Из серии «кто захочет – поможет». Сейчас за счет праздника удается привлекать больше денег и спонсоров.

Это хорошо, когда можно поиграть в хоккей, получить удовольствие, люди могут посмотреть неплохой матч и помочь нуждающимся, – сказал форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин .

Панарин о 15:3 в «Матче года»: «Уровень за год немного изменился. Либо у КХЛ, либо у НХЛ. Тут каждый поймет по-своему»