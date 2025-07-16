Газизов перешел в фарм-клуб «Торпедо». Форвард четыре сезона играл в Северной Америке
Руслан Газизов подписал контракт с фарм-клубом «Торпедо».
Соглашение 21-летнего нападающего с командой «Торпедо-Горький» из Olimpbet ВХЛ рассчитано на год и носит односторонний характер.
Вчера нижегородский клуб выменял права на Газизова у «Авангарда» за денежную компенсацию.
Ранее российский хоккеист выступал в Северной Америке. В прошлом сезоне он набрал 25 (10+15) очков в 53 матчах за «Талсу» из лиги Восточного побережья (ECHL).
До этого Газизов провел три сезона в составе «Лондон Найтс» в юниорской лиге Онтарио (OHL), набрав 157 (69+88) баллов за 173 игры в регулярных чемпионатах.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Торпедо-Горький»
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