Артамонов заработает 25 млн рублей по новому контракту с «Торпедо» – 10 в первом сезоне и 15 во втором (Metaratings)

Никита Артамонов заработает 25 млн рублей за 2 года по новому контракту с «Торпедо».

Ранее нижегородский клуб объявил о продлении соглашения с 19-летним форвардом на 2 года.

По данным Metaratings, зарплата игрока в первом сезоне составит 10 миллионов рублей, во втором – 15.

В прошлом сезоне нападающий набрал 39 (22+17) очков в 63 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. В 4 играх плей-офф он не отметился результативными действиями.

Также на счету Артамонова гол и 6 результативных передач в 18 играх за «Торпедо-Горький » в Olimpbet ВХЛ. Он стал обладателем Кубка чемпиона России в составе клуба.