«Торпедо» получило права на 21-летнего Газизова от «Авангарда» за миллион рублей. Форвард провел четыре сезона в Северной Америке

Права на Руслана Газизова перешли к «Торпедо».

Нижегородский клуб выменял права на 21-летнего нападающего у «Авангарда » за денежную компенсацию.

Хоккеист подпишет односторонний контракт с «Торпедо-Горький». Сумма компенсации составила миллион рублей, сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Предыдущие четыре сезона российский хоккеист провел в Северной Америке.

В прошлом сезоне Руслан Газизов выступал за «Талсу» в лиге Восточного побережья (ECHL ) и набрал 25 (10+15) очков в 53 матчах регулярного чемпионата.

До этого хоккеист провел три сезона в составе «Лондон Найтс» в юниорской лиге Онтарио, отметившись 157 (69+88) баллов в 173 играх в регулярных чемпионатах.