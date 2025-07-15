«Торпедо» получило права на 21-летнего Газизова от «Авангарда» за миллион рублей. Форвард провел четыре сезона в Северной Америке
Права на Руслана Газизова перешли к «Торпедо».
Нижегородский клуб выменял права на 21-летнего нападающего у «Авангарда» за денежную компенсацию.
Хоккеист подпишет односторонний контракт с «Торпедо-Горький». Сумма компенсации составила миллион рублей, сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Предыдущие четыре сезона российский хоккеист провел в Северной Америке.
В прошлом сезоне Руслан Газизов выступал за «Талсу» в лиге Восточного побережья (ECHL) и набрал 25 (10+15) очков в 53 матчах регулярного чемпионата.
До этого хоккеист провел три сезона в составе «Лондон Найтс» в юниорской лиге Онтарио, отметившись 157 (69+88) баллов в 173 играх в регулярных чемпионатах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Торпедо-Горький»
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