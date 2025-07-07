«Торпедо» продлило договор с Артамоновым на 2 года. 19-летний форвард – лучший бомбардир нижегородцев с 39 очками в 63 матчах в прошлом сезоне

«Торпедо» продлило контракт с Никитой Артамоновым на 2 сезона.

«Воспитанник нижнекамского хоккея присоединился к «Торпедо» в 2022 году и стал важной частью атакующих построений клуба. За три сезона игрок провел в КХЛ 127 встреч, набрав в них 62 (29+33) очка.

Также в активе Никиты победы с «Чайкой» в Кубке Харламова в 2023 году и победа с «Торпедо-Горький » в Кубке Чемпиона России в 2025 году.

Продление контракта с нападающим – это продолжение курса на развитие и поддержку собственных молодых игроков клуба, а также формирование сильного и конкурентоспособного коллектива на ближайшие сезоны.

Хоккейный клуб «Торпедо» поздравляет Никиту с новым этапом в карьере и желает успешных сезонов в нижегородской команде!» – говорится в заявлении нижегородского клуба.

19-летний форвард в прошлом сезоне набрал 39 (22+17) очков в 63 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. В 4 играх плей-офф он не отметился результативными действиями.

Также на счету Артамонова гол и 6 результативных передач в 18 играх за «Торпедо -Горький» в ВХЛ .

От молодежки «Нефтехимика» до лучшего бомбардира «Торпедо» – история Никиты Артамонова