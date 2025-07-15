«Чикаго» подписал контракт с 3-м номером драфта Фронделем на 3 года, кэпхит – 975 тысяч долларов

«Чикаго» подписал контракт новичка с Антоном Фронделем на 3 сезона.

Нападающий будет зарабатывать 975 тысяч долларов в год.

На прошедшем драфте «Блэкхокс» выбрали 18-летнего шведского форварда под общим 3-м номером.

Фрондель в минувшем сезоне помог «Юргордену» вернуться в высший дивизион шведского хоккея – SHL.

В 29 матчах за клуб из Стокгольма в Allsvenskan он набрал 25 (11+14) очков. В квалификации за повышение в классе добавил 7 (3+4) баллов в 16 играх.

Кроме того, Фрондель завоевал серебряную медаль в составе сборной Швеции на юниорском чемпионате мира, набрав 3 (1+2) очка в 5 матчах.