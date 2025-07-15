«Баффало» продлил Байрэма на 2 года, кэпхит – 6,25 млн долларов. Стороны избежали арбитража, защитник может выйти на рынок в 2027 году

«Баффало» продлил защитника Боуэна Байрэма на 2 года, кэпхит – 6,25 млн долларов.

Ранее «Сэйбрс» подали заявление в арбитраж по поводу нового контракта 24-летнего игрока. В итоге сторонам удалось избежать слушания.

До этого у Байрэма завершился срок действия соглашения с кэпхитом 3,85 миллиона долларов.

В минувшем сезоне канадец провел 82 матча за «Баффало» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 38 (7+31) очков при полезности «+11», 46 минутах штрафа и среднем времени на льду 22:42.

Также в его активе было 117 заблокированных бросков соперника (лучший показатель в команде) и 74 силовых приема (9-й).

Отметим, что после истечения срока нового контракта в 2027 году 4-й номер драфта НХЛ-2019 может стать неограниченно свободным агентом (в 26 лет). К этому моменту на его счету будет 7 сезонов в лиге.