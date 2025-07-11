«Витязь» расторг договор с Калининым. У 34-летнего форварда 6 очков за 36 матчей в прошлом сезоне
«Витязь» расторг договор с Сергеем Калининым.
34-летний форвард стал свободным агентом.
Подмосковный клуб не сыграет в предстоящем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ, но до 15 июля 2025 года сохраняет спортивные права на игроков.
В прошлом сезоне Калинин набрал 6 (2+4) очков при полезности «минус 7» в 36 матчах регулярки.
Калинин о «Витязе»: «Долги по зарплате присутствуют, нам сказали, что все погасят – такая вероятность есть, ждем. У многих игроков были действующие контракты, включая меня»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
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