«Витязь» расторг договор с Калининым. У 34-летнего форварда 6 очков за 36 матчей в прошлом сезоне

«Витязь» расторг договор с Сергеем Калининым.

34-летний форвард стал свободным агентом.

Подмосковный клуб не сыграет в предстоящем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ, но до 15 июля 2025 года сохраняет спортивные права на игроков.

В прошлом сезоне Калинин набрал 6 (2+4) очков при полезности «минус 7» в 36 матчах регулярки.

Калинин о «Витязе»: «Долги по зарплате присутствуют, нам сказали, что все погасят – такая вероятность есть, ждем. У многих игроков были действующие контракты, включая меня»