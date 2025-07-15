Шевченко заявил о встрече с Кравцовым: «Нет такого, что он не хочет работать с Гру и хочет только с Гатиятулиным. Виталий не знает, где проведет сезон»

Алексей Шевченко высказался о ситуации с Виталием Кравцовым.

Ранее появилась информация , что нападающий «Трактора » не хочет работать с главным тренером команды Бенуа Гру .

Сообщалось, что хоккеист был бы не против поработать с главным тренером «Ак Барса» Анваром Гатиятулиным .

«Только что виделся с Виталием Кравцовым . Уточнил все. Точно нет такого, что он не хочет работать с Гру и хочет только с Гатиятулиным.

Позиция прежняя: он не знает, где проведет следующий сезон. Никакого решения и предпочтений нет», – написал журналист Алексей Шевченко .