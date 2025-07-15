Шевченко заявил о встрече с Кравцовым: «Нет такого, что он не хочет работать с Гру и хочет только с Гатиятулиным. Виталий не знает, где проведет сезон»
Алексей Шевченко высказался о ситуации с Виталием Кравцовым.
Ранее появилась информация, что нападающий «Трактора» не хочет работать с главным тренером команды Бенуа Гру.
Сообщалось, что хоккеист был бы не против поработать с главным тренером «Ак Барса» Анваром Гатиятулиным.
«Только что виделся с Виталием Кравцовым. Уточнил все. Точно нет такого, что он не хочет работать с Гру и хочет только с Гатиятулиным.
Позиция прежняя: он не знает, где проведет следующий сезон. Никакого решения и предпочтений нет», – написал журналист Алексей Шевченко.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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