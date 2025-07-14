«Айлендерс» подписали с Виктором Эклундом контракт новичка на 3 года. Клуб выбрал форварда на драфте под 16-м номером
«Айлендерс» подписали контракт новичка с Виктором Эклундом на три сезона.
Клуб из Нью-Йорка выбрал 18-летнего форварда в первом раунде прошедшего драфта под общим 16-м номером.
В минувшем сезоне на счету Эклунда 31 (19+12) очко в 42 матчах за «Юргорден» в Allsvenskan (втором по рангу дивизионе Швеции). В 16 играх квалификации он добавил 7 (2+5) баллов и помог клубу вернуться в SHL.
Всего он провел за шведский клуб 88 матчей с учетом квалификации и набрал 48 очков (24+24). Эклунд выступает в системе «Юргордена» с 2020 года.
Также Виктор выступал за сборную Швеции на МЧМ-2025, где записал на свой счет 6 (2+4) баллов в 7 играх.
Добавим, что он приходится младшим братом форварду «Сан-Хосе» Вильяму Эклунду.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Айлендерс»
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