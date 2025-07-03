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«Айлендерс» подписали договор с Хейнеманом на 2 года. Зарплата экс-форварда «Монреаля» – 1,1 млн долларов за сезон

«Айлендерс» подписали договор с Эмилем Хейнеманом.

Соглашение с 23-летним шведским форвардом рассчитано на 2 года. Средняя годовая зарплата (кэпхит) игрока составит 1,1 млн долларов.

В прошлом сезоне Хейнеман провел 62 матча за «Монреаль» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 18 (10+8) очков при полезности «минус 6».

В плей-офф у нападающего 5 игр и одна заброшенная шайба при полезности «плюс 1» и среднем игровом времени 9:04.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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