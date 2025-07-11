«Сан-Хосе» подписал Шкарека на год и 775 тысяч долларов – контракт односторонний. Чешский вратарь провел 2 матча в НХЛ в прошлом сезоне

«Сан-Хосе» подписал вратаря Якуба Шкарека на год и 775 тысяч долларов.

По данным PuckPedia, контракт с 25-летним голкипером является односторонним.

Летом чех стал свободным агентом по правилу группы 6 – туда попадают игроки в возрасте от 25 лет, отыгравшие как минимум 3 сезона в профессиональном хоккее в Северной Америке и проведшие менее 80 (в случае вратарей – менее 28) игр в НХЛ .

В минувшем сезоне Шкарек дебютировал в лиге, сыграв 2 неполных матча за «Айлендерс » в регулярке.

В АХЛ за «Бриджпорт» он провел 22 игры – 5 побед, 88,4% сэйвов, коэффициент надежности 3,52.