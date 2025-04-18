Кучеров – 4-й в топ-25 игроков сезона НХЛ по версии TSN. Хеллибак – 1-й, Драйзайтль – 2-й, Маккиннон – 3-й, Макдэвид – 6-й, Кросби – 12-й, Овечкин – 16-й, Василевский – 19-й
В НХЛ завершился регулярный чемпионат-2024/25.
Вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак возглавил рейтинг лучших игроков сезона от TSN.
Топ-25 выглядит следующим образом:
1. Коннор Хеллибак («Виннипег»).
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»).
3. Нэтан Маккиннон («Колорадо»).
4. Никита Кучеров («Тампа»).
5. Кэйл Макар («Колорадо»).
6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).
7. Давид Пастрняк («Бостон»).
8. Митч Марнер («Торонто»).
9. Кайл Коннор («Виннипег»).
10. Джек Айкел («Вегас»).
11. Куинн Хьюз («Ванкувер»).
12. Сидни Кросби («Питтсбург»).
13. Вильям Нюландер («Торонто»).
14. Ник Сузуки («Монреаль»).
15. Брэндон Хэйгл («Тампа»).
16. Александр Овечкин («Вашингтон»).
17. Брэйден Пойнт («Тампа»).
18. Марк Шайфли («Виннипег»).
19. Андрей Василевский («Тампа»).
20. Зак Веренски («Коламбус»).
21. Сэм Райнхарт («Флорида»).
22. Микко Рантанен («Даллас»).
23. Йеспер Братт («Нью-Джерси»).
24. Джош Моррисси («Виннипег»).
25. Остон Мэттьюс («Торонто»).
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