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  • Кучеров – 4-й в топ-25 игроков сезона НХЛ по версии TSN. Хеллибак – 1-й, Драйзайтль – 2-й, Маккиннон – 3-й, Макдэвид – 6-й, Кросби – 12-й, Овечкин – 16-й, Василевский – 19-й
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Кучеров – 4-й в топ-25 игроков сезона НХЛ по версии TSN. Хеллибак – 1-й, Драйзайтль – 2-й, Маккиннон – 3-й, Макдэвид – 6-й, Кросби – 12-й, Овечкин – 16-й, Василевский – 19-й

Александр Овечкин вошел в топ-25 игроков сезона НХЛ по версии TSN.

В НХЛ завершился регулярный чемпионат-2024/25.

Вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак возглавил рейтинг лучших игроков сезона от TSN.

Топ-25 выглядит следующим образом: 

1. Коннор Хеллибак («Виннипег»).

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»).

3. Нэтан Маккиннон («Колорадо»).

4. Никита Кучеров («Тампа»).

5. Кэйл Макар («Колорадо»).

6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).

7. Давид Пастрняк («Бостон»).

8. Митч Марнер («Торонто»).

9. Кайл Коннор («Виннипег»).

10. Джек Айкел («Вегас»).

11. Куинн Хьюз («Ванкувер»).

12. Сидни Кросби («Питтсбург»).

13. Вильям Нюландер («Торонто»).

14. Ник Сузуки («Монреаль»).

15. Брэндон Хэйгл («Тампа»).

16. Александр Овечкин («Вашингтон»).

17. Брэйден Пойнт («Тампа»).

18. Марк Шайфли («Виннипег»).

19. Андрей Василевский («Тампа»).

20. Зак Веренски («Коламбус»).

21. Сэм Райнхарт («Флорида»).

22. Микко Рантанен («Даллас»).

23. Йеспер Братт («Нью-Джерси»).

24. Джош Моррисси («Виннипег»).

25. Остон Мэттьюс («Торонто»).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: TSN
logoКоннор Хеллибак
logoКоннор Макдэвид
logoЭдмонтон
logoКолорадо
logoАндрей Василевский
logoДжош Моррисси
logoПиттсбург
logoНью-Джерси
logoНэтан Маккиннон
logoВиннипег
logoВегас
logoАлександр Овечкин
logoДжек Айкел
logoМикко Рантанен
logoДавид Пастрняк
logoМитч Марнер
logoФлорида
logoТампа-Бэй
logoСидни Кросби
logoЗак Веренски
logoЙеспер Братт
logoОстон Мэттьюс
logoКайл Коннор
logoДаллас
рейтинги
logoВанкувер
logoСэм Райнхарт
logoКуинн Хьюз
logoБрэйден Пойнт
logoВашингтон
logoКэйл Макар
logoТоронто
logoМонреаль
logoМарк Шайфли
logoКоламбус
logoНик Сузуки
logoБрэндон Хэйгл
logoБостон
logoНХЛ
logoВильям Нюландер
logoНикита Кучеров
logoЛеон Драйзайтль
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