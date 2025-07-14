Пыленков о Ротенберге в «Динамо»: «Роман Борисович зашел в спортшколу, будет отвечать за молодежный хоккей. Я рад, если это так»

Даниил Пыленков высказался о назначении Романа Ротенберга в «Динамо».

Ранее стало известно, что Ротенберг после отставки с поста главного тренера СКА вошел в совет директоров московского клуба.

– Какая была первая реакция, когда увидели новость о назначении Ротенберга в «Динамо»?

– Да, я увидел это, но было написано, что Роман Борисович зашел в спортшколу и будет отвечать за молодежный хоккей. Если это так, то я только рад.

– Он может дать новый импульс школе «Динамо»?

– Я думаю, что он может это сделать, – сказал защитник бело-голубых.