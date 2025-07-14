Пыленков о Ротенберге в «Динамо»: «Роман Борисович зашел в спортшколу, будет отвечать за молодежный хоккей. Я рад, если это так»
Даниил Пыленков высказался о назначении Романа Ротенберга в «Динамо».
Ранее стало известно, что Ротенберг после отставки с поста главного тренера СКА вошел в совет директоров московского клуба.
– Какая была первая реакция, когда увидели новость о назначении Ротенберга в «Динамо»?
– Да, я увидел это, но было написано, что Роман Борисович зашел в спортшколу и будет отвечать за молодежный хоккей. Если это так, то я только рад.
– Он может дать новый импульс школе «Динамо»?
– Я думаю, что он может это сделать, – сказал защитник бело-голубых.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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