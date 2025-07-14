Овечкин об «офисе»: «Журналисты придумали, скорее всего. Я всегда там стою на протяжении 20 лет»
Александр Овечкин заявил, что термин «офис Овечкина» придумали журналисты.
При игре в большинстве нападающий «Вашингтона» располагается в левом круге вбрасывания в зоне соперника. Это место называют «офисом Овечкина».
– Придумали, скорее всего, журналисты. Каждый раз, когда забиваю в большинстве, стою в одной точке. От этого и придумали.
– Вам не обидно? Это как будто снижает спектр ваших возможностей.
– Я там всегда стою. На протяжении 20 лет. Если мне приходит шайба, то у меня выбор: бросок или пас. Чаще я бросаю, – сказал форвард «Кэпиталс» Александр Овечкин.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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