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Бэкстрем вручил Овечкину живого козленка на церемонии в честь рекордной 895-й шайбы капитана «Вашингтона»

Никлас Бэкстрем вручил Александру Овечкину живого козленка в честь рекорда.

Российский форвард «Кэпиталс» побил рекорд Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах в гостевом матче с «Айлендерс» (1:4). 

«Вашингтон» провел церемонию в честь рекорда Овечкина перед домашним матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (5:4 Б). 

Во время мероприятия нападающий «Кэпиталс» Никлас Бэкстрем, сделавший наибольшее число ассистов на Овечкина за его карьеру, подарил россиянину живого козленка. 

Слово GOAT, в английском означающее «козел», также является аббревиатурой, которая расшифровывается как Greatest Of All Time – лучший на все времена.

Фото: x.com/Capitals

Овечкину устроили церемонию в Вашингтоне: подарили золотую клюшку и еще одну картину

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Monumental Sports Network
logoНХЛ
животные и спорт
logoАлександр Овечкин
logoЛарс Никлас Бэкстрем
logoУэйн Гретцки
logoВашингтон
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