Бэкстрем вручил Овечкину живого козленка на церемонии в честь рекордной 895-й шайбы капитана «Вашингтона»

Никлас Бэкстрем вручил Александру Овечкину живого козленка в честь рекорда.

Российский форвард «Кэпиталс» побил рекорд Уэйна Гретцки , забросив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах в гостевом матче с «Айлендерс» (1:4).

«Вашингтон» провел церемонию в честь рекорда Овечкина перед домашним матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (5:4 Б).

Во время мероприятия нападающий «Кэпиталс» Никлас Бэкстрем, сделавший наибольшее число ассистов на Овечкина за его карьеру, подарил россиянину живого козленка.

Слово GOAT, в английском означающее «козел», также является аббревиатурой, которая расшифровывается как Greatest Of All Time – лучший на все времена.

Фото: x.com/Capitals

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