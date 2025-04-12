Бэкстрем вручил Овечкину живого козленка на церемонии в честь рекордной 895-й шайбы капитана «Вашингтона»
Никлас Бэкстрем вручил Александру Овечкину живого козленка в честь рекорда.
Российский форвард «Кэпиталс» побил рекорд Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах в гостевом матче с «Айлендерс» (1:4).
«Вашингтон» провел церемонию в честь рекорда Овечкина перед домашним матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (5:4 Б).
Во время мероприятия нападающий «Кэпиталс» Никлас Бэкстрем, сделавший наибольшее число ассистов на Овечкина за его карьеру, подарил россиянину живого козленка.
Слово GOAT, в английском означающее «козел», также является аббревиатурой, которая расшифровывается как Greatest Of All Time – лучший на все времена.
Фото: x.com/Capitals
Овечкину устроили церемонию в Вашингтоне: подарили золотую клюшку и еще одну картину
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Monumental Sports Network
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