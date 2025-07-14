Овечкин о ремиксе на песню «18 мне уже» в честь рекорда: «Очень понравилось, мы с Сергеем Жуковым хорошо общаемся. «Руки вверх!» – группа моей молодости, все песни знаем»
Солист группы «Руки Вверх!» в честь рекорда Овечкина по голам в регулярках НХЛ снял клип на песню «18 мне уже» и перепел ее.
Припев обновленной песни звучит так:
«Забирай домой трофей,
В мире нет тебя сильней,
Ты для взрослых и детей даришь зрелищный хоккей.
Забирай домой трофей
И еще рекорды бей,
Здесь болеет за тебя вся хоккейная семья».
– Видели ли вы клип Сергея Жукова группы «Руки вверх!»?
– Конечно.
– Как вам, понравилось?
– Очень понравилось. Мы с ним хорошо общаемся. Для меня это был шок, потому что «Руки вверх!» – это группа моей молодости, все песни знаем, когда сделали такой ремикс, это дорогого стоит.
– Какая была любимая песня этой группы до этого?
– «18 мне уже», конечно же, – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Овечкин назвал 3 лучших гола за карьеру: «Первый – Канаде на ОИ-2006, второй – «Финиксу» из-за спины, третий – в 5-м матче финала Кубка Стэнли против «Вегаса»