Александр Овечкин оценил ремикс Сергея Жукова на песню «18 мне уже» .

Солист группы «Руки Вверх!» в честь рекорда Овечкина по голам в регулярках НХЛ снял клип на песню «18 мне уже» и перепел ее.

Припев обновленной песни звучит так:

«Забирай домой трофей,

В мире нет тебя сильней,

Ты для взрослых и детей даришь зрелищный хоккей.

Забирай домой трофей

И еще рекорды бей,

Здесь болеет за тебя вся хоккейная семья».

– Видели ли вы клип Сергея Жукова группы «Руки вверх!»?

– Конечно.

– Как вам, понравилось?

– Очень понравилось. Мы с ним хорошо общаемся. Для меня это был шок, потому что «Руки вверх!» – это группа моей молодости, все песни знаем, когда сделали такой ремикс, это дорогого стоит.

– Какая была любимая песня этой группы до этого?

– «18 мне уже», конечно же, – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин .

Овечкин назвал 3 лучших гола за карьеру: «Первый – Канаде на ОИ-2006, второй – «Финиксу» из-за спины, третий – в 5-м матче финала Кубка Стэнли против «Вегаса»