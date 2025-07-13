Никитин о матче между звездами НХЛ и КХЛ: «Это здорово – патриотизм. Очень рад, что ребята не забывают про Родину, объединяют всех»
Сегодня в 18:00 по московскому времени начнется благотворительный «Матч года» между российскими звездами КХЛ и НХЛ. Игорь Никитин является одним из тренеров команды КХЛ.
– Кого-то персонально рады видеть на «Матче года»?
– Сейчас вот встретил Шалунова с Исаевым. Вспомнили [финал Кубка Гагарина]. Конечно, впечатления очень классные. Очень много знакомых, с кем уже работали или с кем будем работать.
– Что уже успели сказать Александру Овечкину?
– Саня поздравил с чемпионством, а я его поздравил с рекордом. Обменялись воспоминаниями.
– Сегодня будет особое внимание на игроков ЦСКА? Будете думать о предстоящем сезоне или сегодня более расслабленное настроение?
– Расслабленное будет в какой-то степени, но тренерские нотки никуда не уйдут. Посмотрим.
– Восхищены Михаилом Сергачевым и Артемием Панариным, что они организовали такое мероприятие?
– Это здорово – патриотизм. В наше время этим занимались конкретно.
Я очень рад, что ребята не забывают про свою Родину, но и приезжают сюда и объединяют всех, – передает слова главного тренера ЦСКА Игоря Никитина корреспондент Спортса’’ Дарья Романова.