Никитин о матче между звездами НХЛ и КХЛ: «Это здорово – патриотизм. Очень рад, что ребята не забывают про Родину, объединяют всех»

Игорь Никитин поделился мыслями по поводу матча между звездами НХЛ и КХЛ.

Сегодня в 18:00 по московскому времени начнется благотворительный «Матч года» между российскими звездами КХЛ и НХЛ. Игорь Никитин является одним из тренеров команды КХЛ.

– Кого-то персонально рады видеть на «Матче года»?

– Сейчас вот встретил Шалунова с Исаевым. Вспомнили [финал Кубка Гагарина]. Конечно, впечатления очень классные. Очень много знакомых, с кем уже работали или с кем будем работать.

– Что уже успели сказать Александру Овечкину?

– Саня поздравил с чемпионством, а я его поздравил с рекордом. Обменялись воспоминаниями.

– Сегодня будет особое внимание на игроков ЦСКА? Будете думать о предстоящем сезоне или сегодня более расслабленное настроение?

– Расслабленное будет в какой-то степени, но тренерские нотки никуда не уйдут. Посмотрим.

– Восхищены Михаилом Сергачевым и Артемием Панариным, что они организовали такое мероприятие?

– Это здорово – патриотизм. В наше время этим занимались конкретно.

Я очень рад, что ребята не забывают про свою Родину, но и приезжают сюда и объединяют всех, – передает слова главного тренера ЦСКА Игоря Никитина корреспондент Спортса’’ Дарья Романова.