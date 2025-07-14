«Торпедо» попрощалось с Линчем. Форвард перешел в немецкий «Вольфсбург»

«Торпедо» попрощалось с Бобби Линчем.

Американский форвард два сезона выступал за нижегородский клуб.

В минувшем Фонбет чемпионате КХЛ на счету Линча 27 (13+14) очков за 54 игры при полезности «плюс 4». В плей-офф у него один гол за четыре матча.

Отметим, что нападающий подписал контракт с немецким «Вольфсбургом».

СКА заинтересован в приобретении прав на Линча у «Торпедо» (Артур Хайруллин)