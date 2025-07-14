«Торпедо» попрощалось с Линчем. Форвард перешел в немецкий «Вольфсбург»
«Торпедо» попрощалось с Бобби Линчем.
Американский форвард два сезона выступал за нижегородский клуб.
В минувшем Фонбет чемпионате КХЛ на счету Линча 27 (13+14) очков за 54 игры при полезности «плюс 4». В плей-офф у него один гол за четыре матча.
Отметим, что нападающий подписал контракт с немецким «Вольфсбургом».
СКА заинтересован в приобретении прав на Линча у «Торпедо» (Артур Хайруллин)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости