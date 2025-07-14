Рылов вошел в тренерский штаб «Амура» на сезон-2025/26. Защитник завершил карьеру в это межсезонье

Яков Рылов вошел в тренерский штаб «Амура» на следующий сезон КХЛ.

«Знакомимся с обновленным штабом!

В грядущем сезоне помогать наставнику «Амура » Александру Гальченюку будут: старший тренер Юрий Кузьменков, тренер защитников Яков Рылов , тренер вратарей Александр Бызов, тренер по физической подготовке Денис Богданов, видеотренеры Станислав Басов и Артем Потылицын», – сказано в сообщении хабаровского клуба.

40-летний Рылов завершил игровую карьеру после окончания прошлого сезона. Он провел 835 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 267 (70+197) очков.

На его счету также 195 матчей в Суперлиге и победа в чемпионате России в составе «Динамо» в 2005 году.