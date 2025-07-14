Рылов вошел в тренерский штаб «Амура» на сезон-2025/26. Защитник завершил карьеру в это межсезонье
Яков Рылов вошел в тренерский штаб «Амура» на следующий сезон КХЛ.
«Знакомимся с обновленным штабом!
В грядущем сезоне помогать наставнику «Амура» Александру Гальченюку будут: старший тренер Юрий Кузьменков, тренер защитников Яков Рылов, тренер вратарей Александр Бызов, тренер по физической подготовке Денис Богданов, видеотренеры Станислав Басов и Артем Потылицын», – сказано в сообщении хабаровского клуба.
40-летний Рылов завершил игровую карьеру после окончания прошлого сезона. Он провел 835 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 267 (70+197) очков.
На его счету также 195 матчей в Суперлиге и победа в чемпионате России в составе «Динамо» в 2005 году.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Амура»
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