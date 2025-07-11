Дорожко об «Амуре»: «В плане организации все здорово, мне уже помогают искать квартиру. Буду доказывать, что должен быть первым номером»
26-летний вратарь перешел в хабаровский клуб из «Витязя» по ходу этого межсезонья. Позднее он подписал новый контракт до 2027 года.
– Звонил главный тренер [Александр Гальченюк], мы с ним поговорили, обсудили сборы и ориентировочный график.
Поговорили с начальником команды, мне уже помогают искать квартиру в Хабаровске. Поэтому могу сказать, что в организационном плане в «Амуре» все здорово устроено, все всегда на связи, все очень легко.
– Наверняка был разговор и о вашей роли в новой команде. Вам уже сказали, что рассчитывают на вас, как на первого номера?
– Нет, такого разговора не было. В любом случае, каждый день надо все доказывать всем и себе.
Разговоров о том, что я буду в «Амуре» первым номером не было, буду доказывать своей игрой, что должен быть первым, – сказал голкипер Максим Дорожко.
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