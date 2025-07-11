Дорожко об «Амуре»: «В плане организации все здорово, мне уже помогают искать квартиру. Буду доказывать, что должен быть первым номером»

Максим Дорожко заявил, что готов бороться за место основного вратаря в «Амуре».

26-летний вратарь перешел в хабаровский клуб из «Витязя » по ходу этого межсезонья. Позднее он подписал новый контракт до 2027 года.

– Звонил главный тренер [Александр Гальченюк ], мы с ним поговорили, обсудили сборы и ориентировочный график.

Поговорили с начальником команды, мне уже помогают искать квартиру в Хабаровске. Поэтому могу сказать, что в организационном плане в «Амуре» все здорово устроено, все всегда на связи, все очень легко.

– Наверняка был разговор и о вашей роли в новой команде. Вам уже сказали, что рассчитывают на вас, как на первого номера?

– Нет, такого разговора не было. В любом случае, каждый день надо все доказывать всем и себе.

Разговоров о том, что я буду в «Амуре » первым номером не было, буду доказывать своей игрой, что должен быть первым, – сказал голкипер Максим Дорожко .

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