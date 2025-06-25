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Набоков о задачах «Металлурга»: «Цель одна – выиграть Кубок Гагарина, остальное – второстепенно»

Илья Набоков заявил, что у «Металлурга» одна цель – выиграть Кубок Гагарина.

В прошлом сезоне магнитогорский клуб занял третье место в таблице Восточной конференции, а в серии первого раунда плей-офф проиграл «Авангарду» (2-4).

– Главный тренер Андрей Разин часто снимал вратаря даже не в конце третьего периода. Как относитесь к этому?

– Стараюсь спокойно относиться. Это делается, чтобы встряхнуть команду. У нас здоровая конкуренция со Смолиным. Мы с Александром давно вместе работаем. Привыкли бороться за место основного вратаря.

– У вас есть желание гол забить?

– Есть мечта и цель. Пробовал и промахивался. Надеюсь вскоре забить.

– Насколько велик вклад Василия Кошечкина, у которого скоро прощальный матч, в ваш успех?

– Большой вклад. Я смотрел на него ребенком, набирался опыта. Он подсказывал детали, нюансы. Олимпийский чемпион, много других заслуг. Большая легенда для нашего хоккея. Молодые ребята‑вратари сейчас цепляются за каждую игру. Им есть что доказывать.

– Цели и задачи на новый сезон?

– Одна цель – выиграть Кубок Гагарина. Эта цель у команды. Остальные цели второстепенны. Главная – помочь команде выиграть Кубок Гагарина, – сказал вратарь «Металлурга» Илья Набоков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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