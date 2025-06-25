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  • Илья Набоков: «Металлургу» немного не хватило эмоций в плей-офф. На нас настраивались как на чемпионов. Нам было вдвойне сложнее»
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Илья Набоков: «Металлургу» немного не хватило эмоций в плей-офф. На нас настраивались как на чемпионов. Нам было вдвойне сложнее»

Илья Набоков оценил выступление «Металлурга» в сезоне-2024/25.

Клуб занял третье место в таблице Восточной конференции, а в серии первого раунда Кубка Гагарина проиграл «Авангарду» (2-4).

– Как вам отдыхалось?

– Отдохнул хорошо с семьей и родными. Готовимся к сезону.

– Вы на отдыхе появились в очках? Все ли в порядке со зрением?

– Да, все отлично. Просто для стиля было. Летал в Египет, был в Шарме.

– Что пошло не так в том сезоне?

– Сезон был тяжелым. Много травм было в начале. Потеряли очки, которые не должны были терять. Немного не хватило эмоций в плей-офф. Команды соперников настраивались на нас как на чемпионов, хотели нас обыграть. Нам было вдвойне сложнее играть.

– Серия против «Авангарда» оказалась неудачной. Вспомните про нее.

– Хорошая команда. Упустили три игры в овертайме. Немного не хватило нам. Сыграли детали, нюансы.

– До этого был сезон мечты? Стали лучшим новичком и MVP плей-офф, выиграли Кубок Гагарина.

– Да, конечно. Очень счастлив был, что так вышло.

– А серия с Омском могла сложиться иначе?

– Да, должны были выигрывать. Но не хватило удачи и везения, – сказал вратарь «Металлурга» Илья Набоков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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logoКубок Гагарина
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