Илья Набоков: «Металлургу» немного не хватило эмоций в плей-офф. На нас настраивались как на чемпионов. Нам было вдвойне сложнее»
Клуб занял третье место в таблице Восточной конференции, а в серии первого раунда Кубка Гагарина проиграл «Авангарду» (2-4).
– Как вам отдыхалось?
– Отдохнул хорошо с семьей и родными. Готовимся к сезону.
– Вы на отдыхе появились в очках? Все ли в порядке со зрением?
– Да, все отлично. Просто для стиля было. Летал в Египет, был в Шарме.
– Что пошло не так в том сезоне?
– Сезон был тяжелым. Много травм было в начале. Потеряли очки, которые не должны были терять. Немного не хватило эмоций в плей-офф. Команды соперников настраивались на нас как на чемпионов, хотели нас обыграть. Нам было вдвойне сложнее играть.
– Серия против «Авангарда» оказалась неудачной. Вспомните про нее.
– Хорошая команда. Упустили три игры в овертайме. Немного не хватило нам. Сыграли детали, нюансы.
– До этого был сезон мечты? Стали лучшим новичком и MVP плей-офф, выиграли Кубок Гагарина.
– Да, конечно. Очень счастлив был, что так вышло.
– А серия с Омском могла сложиться иначе?
– Да, должны были выигрывать. Но не хватило удачи и везения, – сказал вратарь «Металлурга» Илья Набоков.