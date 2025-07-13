Сорокин о Шабанове в «Айлендерс»: «Очень мощное усиление. Он усилит наше завершение и добавит мощи в большинстве»
Илья Сорокин прокомментировал переход Максима Шабанова в «Айлендерс».
– «Айлендерс» становится русской командой. Как реагируете на это?
– Я думаю, в команде не особо смотрят на гражданство. Главное, чтобы они подходили по стилю и своим индивидуальным качествам.
– Насколько подходит Максим Шабанов по стилю и качествам?
– Максим провел сильный сезон.
Я считаю, что он усилит наше завершение и добавит мощи в большинстве. В целом считаю, что это очень мощное усиление, – передает слова вратаря «Айлендерс» Ильи Сорокина корреспондент Спортса’’ Дарья Романова.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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