Сорокин о Шабанове в «Айлендерс»: «Очень мощное усиление. Он усилит наше завершение и добавит мощи в большинстве»

Илья Сорокин прокомментировал переход Максима Шабанова в «Айлендерс».

– «Айлендерс» становится русской командой. Как реагируете на это?

– Я думаю, в команде не особо смотрят на гражданство. Главное, чтобы они подходили по стилю и своим индивидуальным качествам.

– Насколько подходит Максим Шабанов по стилю и качествам?

– Максим провел сильный сезон.

Я считаю, что он усилит наше завершение и добавит мощи в большинстве. В целом считаю, что это очень мощное усиление, – передает слова вратаря «Айлендерс» Ильи Сорокина корреспондент Спортса’’ Дарья Романова.