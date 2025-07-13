Сорокин о Бобровском: «Задает уровень не только для вратарей, а для всего российского и мирового хоккея. Готовиться с ним – большая честь»

Илья Сорокин отметил высокий уровень Сергея Бобровского.

– Насколько для вас Бобровский – глыба? Два года подряд чемпионство. Кажется, он задает уровень для российских вратарей.

– Не только для вратарей, а для всего российского и мирового хоккея задает уровень. Готовиться и работать с ним – большая честь, – передает слова вратаря «Айлендерс» корреспондент Спортса’’ Дарья Романова.