Сорокин о Бобровском: «Задает уровень не только для вратарей, а для всего российского и мирового хоккея. Готовиться с ним – большая честь»
Илья Сорокин отметил высокий уровень Сергея Бобровского.
– Насколько для вас Бобровский – глыба? Два года подряд чемпионство. Кажется, он задает уровень для российских вратарей.
– Не только для вратарей, а для всего российского и мирового хоккея задает уровень. Готовиться и работать с ним – большая честь, – передает слова вратаря «Айлендерс» корреспондент Спортса’’ Дарья Романова.
Опубликовал: Александр Суряев
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