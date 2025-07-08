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Черкас о Толчинском: «СКА не продлил его из-за финансовых вопросов, в систему Ларионова он бы подошел. Для «Металлурга» хорошая сделка»

Сергей Черкас высказался об уходе Сергея Толчинского из СКА.

Во вторник 30-летний форвард подписал контракт на два года с «Металлургом». Сообщалось, что Толчинский получит по 77 млн рублей за каждый год соглашения.

«Я думаю, что это очень хорошая сделка для «Металлурга». Более того, Толчинский подошел бы в систему Ларионова. Я думаю, что СКА хотел его оставить у себя. Его контракт с петербургским клубом не совсем соответствовал статусу, наверное.

Он играл не очень часто. Думаю, что его не продлили из-за финансовых вопросов.  У Разина в «Металлурге» Толчинский впишется. Сергей быстрый, может пробить, обострить момент, отдать точный пас.

Такой переход полезен «Металлургу». В прошлом сезоне «Магнитка» выглядела иначе. Всегда после победы в Кубке Гагарина происходят изменения и психологический спад.

Толчинский поможет атаке «Металлурга». Им необходимо укрепление», – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
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