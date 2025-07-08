Черкас о Толчинском: «СКА не продлил его из-за финансовых вопросов, в систему Ларионова он бы подошел. Для «Металлурга» хорошая сделка»
Во вторник 30-летний форвард подписал контракт на два года с «Металлургом». Сообщалось, что Толчинский получит по 77 млн рублей за каждый год соглашения.
«Я думаю, что это очень хорошая сделка для «Металлурга». Более того, Толчинский подошел бы в систему Ларионова. Я думаю, что СКА хотел его оставить у себя. Его контракт с петербургским клубом не совсем соответствовал статусу, наверное.
Он играл не очень часто. Думаю, что его не продлили из-за финансовых вопросов. У Разина в «Металлурге» Толчинский впишется. Сергей быстрый, может пробить, обострить момент, отдать точный пас.
Такой переход полезен «Металлургу». В прошлом сезоне «Магнитка» выглядела иначе. Всегда после победы в Кубке Гагарина происходят изменения и психологический спад.
Толчинский поможет атаке «Металлурга». Им необходимо укрепление», – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.