Разин о форвардах «Металлурга»: «Макдэвид и Маккиннон к нам не поехали. У нас есть игровички, умные, читают игру. Не вижу ничего плохого, что хоккеист ростом 180 см и ниже»
Андрей Разин пошутил, что Коннор Макдэвид не поехал в «Металлург».
«В хоккей играют не фамилии, а люди. Да, мы подписали хорошие фамилии, но наша задача – чтобы эти люди заиграли, приносили пользу команде и выполнили установку президента привезти в Магнитогорск еще один Кубок Гагарина.
Если говорить о низких форвардах в команде, то Коннор Макдэвид к нам не поехал, Нэтан Маккиннон – тоже. У нас есть ребята-игровички, они умные, читают игру. Я не вижу ничего плохого, что хоккеист ростом 180 сантиметров и ниже», – сказал главный тренер «Металлурга».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости