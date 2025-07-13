Артюхин о Толчинском в «Металлурге»: «Во внутренней кухне СКА непорядок – видимо, есть разногласия с Ларионовым. Сергей легко впишется в концепцию Разина»
Евгений Артюхин высказался о переходе Сергея Толчинского в «Металлург».
После расторжения соглашения со СКА нападающий подписал договор с уральским клубом.
«Раз так произошло, значит, во внутренней кухне СКА непорядок. Видимо, есть какие-то разногласия с Игорем Ларионовым, руководством.
Думаю, что уход скажется положительно на Сергее. Смена обстановки, когда ты долго находишься в одном клубе, идет на пользу.
Нужно взбодриться, получить новые эмоции и мотивацию. «Металлург» будет отличным вариантом для продолжения карьеры. Андрей Разин любит таких игроков. Он ему даст реализовать себя.
Толчинский легко впишется в концепцию Разина и будет в топ-6 нападающих «Металлурга», – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
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