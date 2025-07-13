Билялетдинов про Овечкина: «Он один такой. Я его поздравил с рекордом до того, как он забил. Хороший спортсмен с хорошими данными, правильно трудится»

Зинэтула Билялетдинов не видит никого, с кем можно сравнить Александра Овечкина.

– Не сторонник говорить фамилии, но Сашу не могу не выделить. Он динамовец. Хороший спортсмен.

Я его поздравил с рекордом до того, как он забил, у меня была возможность. Это хороший спортсмен с хорошими данными. Правильно трудится и подходит к тренировкам.

– С кем можете сравнить Овечкина?

– Он такой один, – сказал бывший главный тренер сборной России.