Билялетдинов про Овечкина: «Он один такой. Я его поздравил с рекордом до того, как он забил. Хороший спортсмен с хорошими данными, правильно трудится»
Зинэтула Билялетдинов не видит никого, с кем можно сравнить Александра Овечкина.
– Не сторонник говорить фамилии, но Сашу не могу не выделить. Он динамовец. Хороший спортсмен.
Я его поздравил с рекордом до того, как он забил, у меня была возможность. Это хороший спортсмен с хорошими данными. Правильно трудится и подходит к тренировкам.
– С кем можете сравнить Овечкина?
– Он такой один, – сказал бывший главный тренер сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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