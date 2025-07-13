Прохор Полтапов: «КХЛ становится сильнее. Руководство лиги делает все, чтобы хоккей был интересным»

Прохор Полтапов заявил, что в КХЛ делают все, чтобы хоккей был интересным.

«Конечно, КХЛ становится сильнее, это все делается специально руководством лиги, чтобы был интересный хоккей во время сезона.

Прошлые два сезона вышли очень интересными и конкурентными, жаль только, что мы не смогли показать свою лучшую игру в них.

Надеюсь, что в этом году все сложится», – сказал нападающий ЦСКА Прохор Полтапов.