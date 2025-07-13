Прохор Полтапов: «КХЛ становится сильнее. Руководство лиги делает все, чтобы хоккей был интересным»
Прохор Полтапов заявил, что в КХЛ делают все, чтобы хоккей был интересным.
«Конечно, КХЛ становится сильнее, это все делается специально руководством лиги, чтобы был интересный хоккей во время сезона.
Прошлые два сезона вышли очень интересными и конкурентными, жаль только, что мы не смогли показать свою лучшую игру в них.
Надеюсь, что в этом году все сложится», – сказал нападающий ЦСКА Прохор Полтапов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
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