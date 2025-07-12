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Полтапов не стал бы бороться с Овечкиным в силовой игре: «Не хочется, он большой очень»

Прохор Полтапов заявил, что не стал бы делать силовой против Александра Овечкина.

Форвард ЦСКА ответил на вопросы журналистов о матче звезд НХЛ и КХЛ, который состоится 13 июля 2025 года.

– Это всегда интересно, особенно нашим, российским зрителям, которые не так часто видят НХЛ, игроков НХЛ. Сейчас посмотрят на них вживую.

Мне кажется, будет интересно сыграть со всеми игроками НХЛ, которые оттуда приехали. Потому что они в другой лиге, у них свое видение игры, и они двигаются, мне кажется, даже по-другому.

– Хочется ли попробовать побороться в силовой с Овечкиным?

– Не хочется, он большой очень, – сказал Полтапов

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
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