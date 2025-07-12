Полтапов не стал бы бороться с Овечкиным в силовой игре: «Не хочется, он большой очень»

Прохор Полтапов заявил, что не стал бы делать силовой против Александра Овечкина.

Форвард ЦСКА ответил на вопросы журналистов о матче звезд НХЛ и КХЛ , который состоится 13 июля 2025 года.

– Это всегда интересно, особенно нашим, российским зрителям, которые не так часто видят НХЛ , игроков НХЛ. Сейчас посмотрят на них вживую.

Мне кажется, будет интересно сыграть со всеми игроками НХЛ, которые оттуда приехали. Потому что они в другой лиге, у них свое видение игры, и они двигаются, мне кажется, даже по-другому.

– Хочется ли попробовать побороться в силовой с Овечкиным?

– Не хочется, он большой очень, – сказал Полтапов .