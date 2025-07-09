  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Исхаков хочет вернуться в Северную Америку: «Считаю, что могу играть в НХЛ. Это моя мечта с самого детства! Буду доказывать, что достоин»
3

Исхаков хочет вернуться в Северную Америку: «Считаю, что могу играть в НХЛ. Это моя мечта с самого детства! Буду доказывать, что достоин»

Руслан Исхаков хочет заиграть в НХЛ.

В июле ЦСКА обменял 24-летнего форварда в «Металлург» на Дениса Зернова. В минувшем сезоне Исхаков провел 60 матчей в регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ за армейцев и набрал 29 (12+17) очков. 

В 2018 году игрок был выбран «Айлендерс» на драфте под общим 43-м номером. Он подписал 2-летний контракт новичка с клубом в 2022 году, но провел в НХЛ только 2 матча с учетом плей-офф. 

«Я очень хочу вернуться в Северную Америку и попробовать там свои силы. Это моя мечта с самого детства! Я считаю, что могу играть в НХЛ. Но такие слова надо доказывать игрой на поле. В следующем сезоне хотелось бы побольше стабильности.

Буду доказывать, что достоин играть в НХЛ. Идеальной франшизы нет. Буду играть там, где меня хотят видеть и смогут дать шанс проявить себя», – сказал Исхаков.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Советский спорт»
logoЦСКА
logoКХЛ
logoСоветский спорт
logoАйлендерс
logoНХЛ
logoМеталлург Мг
logoРуслан Исхаков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Исхаков про обмен из ЦСКА в «Металлург»: «Как глоток свежего воздуха, нужна смены обстановки. Разин сказал, что рад видеть меня в команде»
3вчера, 20:41
Никита Гребенкин: «Не знаю, почему в СМИ стали заряжать, что я могу перейти в «Металлург». Это неправда. Я готовлюсь к НХЛ, хочу доказать самому себе, что могу играть в этой лиге»
24 июля, 19:50
Обмен Исхакова из ЦСКА в «Металлург» на Зернова подтвержден
373 июля, 08:31
Главные новости
Крикунов о Кузнецове: «Не думаю, что у него получится хорошо заиграть в НХЛ. Реакция и скорость принятия решений уже не те»
21 минуту назад
«Динамо» отдало Артема Кудашова в аренду «Нефтехимику». Сын главного тренера бело-голубых провел 49 матчей за команду в прошлом сезоне
551 минуту назад
Рябыкин о «Куньлуне» в Санкт-Петербурге: «Суперспортивный город, посмотрим. Плохо то, что Подмосковье потеряло все клубы КХЛ, в богатейшем регионе – тишина. Логично ли это?»
4сегодня, 04:58
Дарьин о закрытии «Витязя»: «До последнего была надежда, всплывала информация про Ротенберга и других спонсоров. Руководство нам до сих пор ничего не объявило – не совсем красиво»
1сегодня, 04:32
НХЛ и Ассоциация игроков одобрили продление коллективного соглашения до 2030 года
сегодня, 03:25
«Эдмонтон» выменял Айзека Ховарда у «Тампы» и подписал с ним контракт новичка. Форвард стал игроком года в NCAA с 52 очками в 37 играх
15сегодня, 03:10
Дмитрий Рябыкин: «Хартли оказал серьезное влияние на развитие нашей тренерской школы. Легионеры такого уровня работают на КХЛ и на весь наш хоккей»
1сегодня, 01:50
Сергей Толчинский: «Металлург» подходит мне как никакая другая команда в КХЛ. СКА меняется, новое руководство, тренер – так сложилось»
4сегодня, 01:35
Фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна перешел в NCAA и будет играть за университет Пенсильвании
3сегодня, 01:20
СКА задолжал около 400 млн рублей «СКА-Арене». Клуб вернулся в Ледовый дворец («СЭ»)
48сегодня, 01:10
Ко всем новостям
Последние новости
Просветов о сезоне в ЦСКА: «Было привилегией играть за самый великий клуб Европы. Не могу сказать, что у меня прям не получилось. Я подписал односторонний контракт в НХЛ»
6 минут назад
Пономарев о «Каролине» и россиянах на драфтах: «Клуб больше видит потенциал в них. Система не самая простая, нужно преодолевать себя. Суровые сборы в России будут преимуществом»
36 минут назад
Черкас о Мерфи в СКА: «Сильный и хороший защитник – это 100%. Сравнивать его с Деанджело не имеет смысла, у Тони проблема была в характере»
1сегодня, 04:20
«Питтсбург» подписал контракт новичка с 11-м номером драфта Кинделом. Форвард набрал 114 очков в 76 играх в сезоне WHL с учетом плей-офф
сегодня, 03:55
Экс-вратарь «Автомобилиста», СКА и «Барыса» Маттссон перешел в немецкий «Мангейм»
сегодня, 03:40
«Торонто», «Даллас» и «Детройт» интересуются Хэмилтоном из «Нью-Джерси». У защитника в контракте есть стоп-лист из 10 клубов (RG)
1вчера, 22:05
Мичков о дебютном сезоне в НХЛ: «Совершенству нет предела, дальше будет лучше, надеюсь. В работе с Тортореллой нравилось, что он все говорит в лицо»
вчера, 21:45
Вайсфельд про обмен Менелла в СКА: «Для «Динамо» фантастическая сделка. Бреннан потерял место в составе, клуб получил двух качественных юниоров»
1вчера, 21:30
Черкас о Толчинском: «СКА не продлил его из-за финансовых вопросов, в систему Ларионова он бы подошел. Для «Металлурга» хорошая сделка»
2вчера, 20:59
Щитов о том, что КХЛ не прервет регулярку на время ОИ-2026: «В паузе нет смысла, лига сделала правильно. Почему мы должны простаивать в феврале?»
вчера, 20:29