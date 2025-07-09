Исхаков хочет вернуться в Северную Америку: «Считаю, что могу играть в НХЛ. Это моя мечта с самого детства! Буду доказывать, что достоин»
В июле ЦСКА обменял 24-летнего форварда в «Металлург» на Дениса Зернова. В минувшем сезоне Исхаков провел 60 матчей в регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ за армейцев и набрал 29 (12+17) очков.
В 2018 году игрок был выбран «Айлендерс» на драфте под общим 43-м номером. Он подписал 2-летний контракт новичка с клубом в 2022 году, но провел в НХЛ только 2 матча с учетом плей-офф.
«Я очень хочу вернуться в Северную Америку и попробовать там свои силы. Это моя мечта с самого детства! Я считаю, что могу играть в НХЛ. Но такие слова надо доказывать игрой на поле. В следующем сезоне хотелось бы побольше стабильности.
Буду доказывать, что достоин играть в НХЛ. Идеальной франшизы нет. Буду играть там, где меня хотят видеть и смогут дать шанс проявить себя», – сказал Исхаков.