Исхаков про обмен из ЦСКА в «Металлург»: «Как глоток свежего воздуха, нужна смены обстановки. Разин сказал, что рад видеть меня в команде»

Руслан Исхаков оценил свой переход в «Металлург» из ЦСКА.

24-летний форвард присоединился к магнитогорскому клубу в результате обмена на Дениса Зернова.

«Мы с Сергеем Толчинским оба перешли в «Металлург » этим летом. С ним пока особо не общались. Еще будет время встретиться и все обсудить. Перемены в «Металлурге» начались. Для меня все это достаточно неожиданно.

Понимаю, что это другой город, надо налаживать быт. Магнитогорск – это не Москва. Но иногда такие переходы, как глоток свежего воздуха. Игрокам нужна смены обстановки. Запроса от меня на обмен не было. Это больше решало руководство ЦСКА.

Мне уже удалось поговорить с Андреем Разиным . Он мне сказал, что рад видеть в команде. Жду нашей подготовки к сезону», – сказал Руслан Исхаков .

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