Просветов пошутил о целях на сезон в НХЛ: «Сразу взять Кубок Стэнли и «Везину»
Иван Просветов высказался о задачах на сезон в НХЛ.
Ранее 26-летний вратарь покинул ЦСКА и подписал контракт с «Калгари» на один год. В НХЛ он уже выступал в составе «Аризоны» и «Колорадо».
«Думаю сразу взять Кубок Стэнли и «Везину», как вернусь в НХЛ.
Это шутка, конечно. Я просто по максимуму хочу отыграть сезон, развиться, развить свой потенциал, показать себя. Много играть», – сказал Просветов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
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