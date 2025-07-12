Просветов пошутил о целях на сезон в НХЛ: «Сразу взять Кубок Стэнли и «Везину»

Иван Просветов высказался о задачах на сезон в НХЛ.

Ранее 26-летний вратарь покинул ЦСКА и подписал контракт с «Калгари » на один год. В НХЛ он уже выступал в составе «Аризоны» и «Колорадо».

«Думаю сразу взять Кубок Стэнли и «Везину», как вернусь в НХЛ.

Это шутка, конечно. Я просто по максимуму хочу отыграть сезон, развиться, развить свой потенциал, показать себя. Много играть», – сказал Просветов .