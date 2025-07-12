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Генменеджер «Сан-Хосе» о новом сезоне: «Пора чаще побеждать и двигаться вперед. Если к марту мы останемся в борьбе за плей-офф, будет хорошо»

Генменеджер «Сан-Хосе» оценил перспективы команды в предстоящем сезоне НХЛ.

В прошлом регулярном чемпионате «Шаркс» заняли последнее место в лиге, одержав 20 побед при 62 поражениях.

«Нам пора начинать двигаться вперед. Предстоит многое наверстать, чтобы подняться в таблице, но мы выполнили то, что должны были за последние три года.

Сейчас важно начать чаще побеждать, так как поражения могут выматывать. Необходимо прививать победные привычки, играть в хоккей, приносящий результат, и проходить через определенные моменты для успеха.

Повышение конкурентоспособности команды поможет развитию молодых ребят, и для нас важно помочь им в этом.

Последние пару лет мы практически теряли шансы на плей-офф к Новому году. Если к марту мы все еще будем в борьбе – это хорошо, но я не хочу давать прогнозы на количество побед и поражений.

Если мы будем становиться лучше и конкурентоспособнее каждый вечер, это будет шагом в правильном направлении», – сказал генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир.

Орлов о «Сан-Хосе»: «Впервые буду ветераном в команде. Интересно увидеть, на что способны молодые игроки»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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