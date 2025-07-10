Орлов о «Сан-Хосе»: «Впервые буду ветераном в команде. Интересно увидеть, на что способны молодые игроки»

Дмитрий Орлов заявил, что впервые в карьере будет ветераном в команде.

33-летний защитник подписал двухлетний контракт с «Сан-Хосе ». «Шаркс» будут одной из самых молодых команд в предстоящем сезоне НХЛ.

«Когда я пришел в лигу, игра уже изменилась. Можно было увидеть молодых игроков, у которых уже полно мастерства и скорости.

Будет интересно увидеть [молодежь команды] на тренировке. Увидеть, на что они способны, и убедиться, что они продемонстрируют это и в игре.

Я впервые буду играть в качестве ветерана: очень хочу увидеть, что из этого получится, и уверен, что мы все получим удовольствие», – сказал Дмитрий Орлов .

Орлов о переходе в «Сан-Хосе» из «Каролины»: «Последние два года были тяжелыми, хотелось уехать, начать с нуля – с новой командой. Рад, что так получилось»