Эклунд о том, что он больше всего любит в Швеции: «Это клише, но скажу, что еду. Вернуться домой и поесть шведских фрикаделек»

Вильям Эклунд назвал еду любимой частью возвращения домой.

В прошлом сезоне 22-летний форвард «Сан-Хосе» набрал 58 (17+41) очков за 77 игр в регулярном чемпионате НХЛ.

– Что тебе нравится больше всего, когда ты возвращаешься в Швецию?

– Наверное, еда. Вернуться домой и поесть шведских фрикаделек. Да, это клише, но я все равно скажу еда.

– Чего ты сильнее всего ждешь от следующего сезона?

– Возвращения к работе, снова быть рядом с фанатами и партнерами по команде и, конечно, побед. Настало время побеждать чаще, – сказал Вильям Эклунд .