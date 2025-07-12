Эклунд о том, что он больше всего любит в Швеции: «Это клише, но скажу, что еду. Вернуться домой и поесть шведских фрикаделек»
Вильям Эклунд назвал еду любимой частью возвращения домой.
В прошлом сезоне 22-летний форвард «Сан-Хосе» набрал 58 (17+41) очков за 77 игр в регулярном чемпионате НХЛ.
– Что тебе нравится больше всего, когда ты возвращаешься в Швецию?
– Наверное, еда. Вернуться домой и поесть шведских фрикаделек. Да, это клише, но я все равно скажу еда.
– Чего ты сильнее всего ждешь от следующего сезона?
– Возвращения к работе, снова быть рядом с фанатами и партнерами по команде и, конечно, побед. Настало время побеждать чаще, – сказал Вильям Эклунд.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Сан-Хосе»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости