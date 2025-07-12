Руа про обмен Добсона: «Он однозначно поможет «Монреалю» – атакующий защитник, очень хорошо двигающий шайбу»

Патрик Руа оценил обмен Ноа Добсона в «Монреаль».

25-летний защитник перешел из «Айлендерс ». Взамен «островитяне» получили два пика в первом раунде драфта-2025 и Эмиля Хейнемана .

Клуб с Лонг-Айленда выбрал шведского форварда Виктора Эклунда под 16-м номером и канадского защитника Кашона Эйтчесона под 17-м.

В минувшем сезоне Добсон набрал 39 (10+29) очков при полезности «минус 16» в 71 матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Атакующий защитник, который очень хорошо двигает шайбу. Он однозначно поможет «Монреалю », – сказал главный тренер «Айлендерс», бывший игрок «Канадиенс» Патрик Руа в интервью RDS.

Добсон перейдет в «Монреаль» в рамках обмена из «Айлендерс». Контракт – на 8 лет, среднегодовая зарплата – 9,5 млн долларов