  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • 40-летний Перри вышел на 4-е место в истории НХЛ по числу игр в плей-офф (237), обогнав Мессье. У Кори рекорд среди форвардов
2

40-летний Перри вышел на 4-е место в истории НХЛ по числу игр в плей-офф (237), обогнав Мессье. У Кори рекорд среди форвардов

Кори Перри вышел на 4-е место в истории НХЛ по числу игр в плей-офф (237).

Нападающий «Эдмонтона» принял участие в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (1:5, 2-4).

Теперь в активе 40-летнего канадца 237 игр в плей-офф в карьере за «Анахайм» (с которым он выиграл свой единственный Кубок Стэнли в 2007 году), «Даллас», «Монреаль», «Тампу» и «Эдмонтон».

Перри вышел на чистое 4-е место в истории НХЛ по числу матчей в розыгрышах Кубка Стэнли, обогнав Марка Мессье (236). Кори теперь принадлежит рекорд по этому показателю среди форвардов. 

На 3-м месте идет вратарь Патрик Руа (247), на 2-м – защитник Никлас Лидстрем (263). Рекордсмен – защитник Крис Челиос (266).

В завершившемся плей-офф Перри набрал 14 (10+4) очков в 22 играх. 

Перри проиграл 5 финалов Кубка Стэнли за 6 лет – с «Далласом», «Монреалем», «Тампой» и дважды с «Эдмонтоном»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Quant Hockey
logoМонреаль
logoМарк Мессье
logoКрис Челиос
рейтинги
logoДаллас
logoТампа-Бэй
logoАнахайм
logoПатрик Руа
logoКори Перри
logoНиклас Лидстрем
logoЭдмонтон
logoНХЛ
logoКубок Стэнли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
«Флорида» забила 94 гола в этом плей-офф – 4-й результат в истории Кубка Стэнли. Рекорд у «Эдмонтона» – 98 шайб в 1985 году
12 минут назад
Макдэвид про 1:5 в 6-м матче финала: «Никто не сдался, не выбросил полотенце. Но «Флорида» – чертовски крутая команда. Мы просто бились головой об стену»
832 минуты назад
Маршанд стал 4-м в истории НХЛ по очкам в плей-офф среди игроков, обменянных на дедлайне – 20 баллов. Больше только у Госсы, Рантанена и Габорика
135 минут назад
Ротенберг поздравил Бобровского со 2-м Кубком Стэнли: «Сергей снова доказал всему миру, что русская вратарская школа – лучшая в мире. Для нас это большой повод для гордости»
1747 минут назадФото
Биссоннетт о победе «Флориды»: «Наслаждайтесь, пока можете – следующий год будет нашим. #ТоронтоНавсегда»
10сегодня, 06:16
«Флорида» выиграла 2-й Кубок Стэнли подряд, Никитин возглавил ЦСКА, Даку не будет в «Зените», кампания «Матч ТВ» против Карпина, «Ассоль» Загитовой на Первом канале и другие новости
14сегодня, 06:10
Стюарт Скиннер о 2-4 в серии с «Флоридой»: «Эдмонтон» немедленно должен извлечь урок. Допустить подобное два раза подряд – это катастрофа»
13сегодня, 06:03
Шесть игроков «Флориды» набрали 20+ очков в плей-офф – повторение рекорда НХЛ. Столько же было у «Эдмонтона» в 1985 году и «Айлендерс» в 1983-м
7сегодня, 05:48
ИИХФ не отметила россиян на постере о чемпионстве «Флориды». На нем размещены фото игроков «Пантерс» в форме своих сборных
81сегодня, 05:30Фото
Кноблаух о 2-4 с «Флоридой»: «Это разбивает мне сердце, боль еще долго не утихнет. Нет никакой положительной стороны»
12сегодня, 05:10
Ко всем новостям
Последние новости
Беннетт про «Конн Смайт»: «Это огромная честь. Но во «Флориде» 25 MVP, и приз мог достаться любому игроку»
17 минут назад
Луонго выиграл 2-й Кубок Стэнли с «Флоридой» в качестве советника генменеджера. Экс-вратарь «Пантерс» не брал титул по ходу игровой карьеры
52 минуты назадФото
У Макдэвида и Драйзайтля по «минус 4» и 2 броска на двоих в 6-м матче финала Кубка Стэнли. Они стали лучшими бомбардирами плей-офф – у обоих по 33 очка в 22 играх
252 минуты назад
Ткачак о Макдэвиде: «Такой хороший и талантливый игрок однажды выиграет Кубок Стэнли. Где бы он ни выступал»
сегодня, 06:25
Игроки «Флориды», впервые выигравшие Кубок Стэнли, получили его в первую очередь. На трофей нанесут имена как минимум 8 из них – 2-й результат для защитившего титул чемпиона
сегодня, 06:00
Луостаринен выкатил на лед детскую коляску с дочерью после победы «Флориды» в Кубке Стэнли. Девочке 3,5 месяца
сегодня, 05:28Фото
Верхэге стал 3-кратным обладателем Кубка Стэнли. Он 6-й действующий игрок с таким достижением – в списке также Кросби, Малкин, Кэйн, Летанг и Куик
3сегодня, 05:15
Клубы НХЛ из штатов без местного налога на доходы выиграли 5 Кубков Стэнли за 6 лет. По 2 трофея у «Тампы» и «Флориды», 1 – у «Вегаса»
2сегодня, 05:00
Ткачак играл в плей-офф с разрывом приводящей мышцы бедра и грыжей: «Преодоление трудностей делает Кубок Стэнли еще более ценным»
2сегодня, 04:57
Подколзин стал автором единственного гола «Эдмонтона» в 6-м матче финала Кубка Стэнли. Он завершил плей-офф с 10 очками и 100 хитами в 22 играх при «+7»
8сегодня, 04:44Видео