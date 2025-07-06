Шумаков не намерен завершать карьеру после пропуска прошлого сезона: «Хочется еще поиграть. В данный момент с агентом изучаем варианты»
Последним клубом 32-летнего нападающего была «Лада» в сезоне-2023/24 – 52 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ и 27 (15+12) очков.
– Главный вопрос, связанный с вашим будущим: готовы ли вы продолжать профессиональную карьеру после чемпионата 3х3?
– Конечно, готов. В данный момент с агентом изучаем варианты. Заканчивать с хоккеем не планирую, хочется еще поиграть.
– Как после чемпионата 3х3 не снизить к себе требования?
– В этой лиге неплохой уровень. Парни тренируются круглый год. Не скажу, что в чемпионате 3х3 играть сильно легче, чем 5х5.
– Как и при каких обстоятельствах открыли мир хоккея 3х3?
– Так получилось, что я остался без команды. Нужно было тренироваться, держать себя в форме. Мне позвонил Иван Анатольевич Савин, генеральный директор «Трактора», предложил поиграть за команду 3х3. Я согласился, – сказал экс-форвард клубов КХЛ.